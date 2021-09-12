رحمة رياض مجدداً في السعودية.. “شگد متحمسين”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الأصداء الإيجابية لحفلها الأوّل في السعودية، وتحديدًا في “موسم جدّة”، تستعد النجمة العراقية رحمة رياض مجددًا للقاء محبّيها بالمملكة في حفل غنائي تحييه في الدمام ضمن “حفلات صيف الشرقية”، وذلك مساء الخميس 16 سبتمبر الحالي.

وأعربت رحمة عن حماسها للقاء الجمهور السعودي مجددًا، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، إذ نشرت بوستر الحفل وعلّقت قائلةً: “أهل الشرقية متحمسه هواي التقي بيكم ونغني سويه موعدنا الخميس الجاي في الدمام انتو شگد متحمسين؟”.

ومن المنتظر أن تقدّم رحمة رياض في الحفل أغنيتها الجديدة “الكوكب” كلمات ماهر العزاوي، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد صابر والتي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، بالإضافة إلى باقة من الأغنيات الأخرى.

الجدير ذكره أن كليب أغنية “الكوكب” تم تصويره على شاطئ البحر رفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم، الذي شارك في الكليب دون أن يظهر بوجهه.

من جهة أخرى، جددت رحمة عقدها لموسم إضافي من برنامج “​عراق أيدول​” الذي يعرض على قناة MBC، والذي سيبدأ في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.