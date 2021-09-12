فن ومشاهير

رحمة رياض مجدداً في السعودية.. “شگد متحمسين”؟

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الأصداء الإيجابية لحفلها الأوّل في ، وتحديدًا في “موسم جدّة”، تستعد النجمة العراقية رحمة رياض مجددًا للقاء محبّيها بالمملكة في حفل غنائي تحييه في الدمام ضمن “حفلات صيف الشرقية”، وذلك مساء الخميس 16 سبتمبر الحالي.

وأعربت رحمة عن حماسها للقاء الجمهور السعودي مجددًا، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، إذ نشرت بوستر الحفل وعلّقت قائلةً: “أهل الشرقية متحمسه هواي التقي بيكم ونغني سويه موعدنا الخميس الجاي في الدمام انتو شگد متحمسين؟”.

ومن المنتظر أن تقدّم رحمة رياض في الحفل أغنيتها الجديدة “الكوكب” كلمات ماهر العزاوي، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد صابر والتي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، بالإضافة إلى باقة من الأغنيات الأخرى.

الجدير ذكره أن كليب أغنية “الكوكب” تم تصويره على شاطئ البحر رفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم، الذي شارك في الكليب دون أن يظهر بوجهه.

من جهة أخرى، جددت رحمة عقدها لموسم إضافي من برنامج “​عراق أيدول​” الذي يعرض على قناة MBC، والذي سيبدأ في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا