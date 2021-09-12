شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "إجازة مفتوحة" يودعون البلاتوه بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى أسرة مسلسل "إجازة مفتوحة" للفنان شريف منير، من تصوير مشاهدهم الأخيرة بعد 10 أيام تقريبًا ويودعون البلاتوة، ليستكمل مخرج العمل محمد عبد الرحمن حماقى مونتاج ومكساج حلقاته تزامنًا مع عرضه، ويصور "حماقى" مشاهد العمل بشكل مكثف للانتهاء من آخر المشاهد في أسرع وقت بالتزامن مع العرض الذى انطلقت أولى حلقاته أمس السبت على قناة ON.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.