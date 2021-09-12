شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "إجازة مفتوحة" يودعون البلاتوه بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنتهى أسرة مسلسل "إجازة مفتوحة" للفنان شريف منير، من تصوير مشاهدهم الأخيرة بعد 10 أيام تقريبًا ويودعون البلاتوة، ليستكمل مخرج العمل محمد عبد الرحمن حماقى مونتاج ومكساج حلقاته تزامنًا مع عرضه، ويصور "حماقى" مشاهد العمل بشكل مكثف للانتهاء من آخر المشاهد في أسرع وقت بالتزامن مع العرض الذى انطلقت أولى حلقاته أمس السبت على قناة ON.
وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.
مسلسل "إجازة مفتوحة" للمخرج محمد عبدالرحمن حماقى من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب، تأليف أحمد محمود أبوزيد، محمد عبد الرحمن حماقى.
يذكر أن آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 وشارك في بطولته مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وسوسن بدر وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، اما لقاء الخميسى فقدمت في رمضان الماضى مسلسل "ضد الكسر" مع نيللى كريم ومحمد فراج وإخراج أحمد خالد.