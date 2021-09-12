شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة تجمع أصالة بزوجها الجديد فائق حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة صورة جديدة للمطربة أصالة تجمعها بزوجها الجديد الشاعر العراقى فائق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.



أصالة وزوجها الجديد فائق حسن

وكانت المطربة السورية أصالة أكدت خبر زواجها من الشاعر العراقى فائق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، وانتشر لها فيديو أثناء التقاط صورة مع أحد معجبيها من العراق ليقول لها: "صرت كنتنا" أي على علاقة نسب بالجمهور العراقي لترد أصالة "صرت كنتكم" وتؤكد الأمر، وتم تدوال هذا الفيديو بعد انتشار خبر زواجها أمس السبت فى العديد من المواقع والسوشيال ميديا بعد انفصالها عن النائب المصري أحمد عبد المجيد منذ فترة.

وكانت آخر زيجة للنجمة أصالة، من المخرج طارق العريان وجاء الطلاق بعد زواج استمر 12 عامًا، وأثمر عن إنجاب التوأم ‏على وآدم، وجاء خبر انفصالهما مفاجأة للوسط الفنى إذ دائما ما يظهر كلاهما أمام الكاميرات ويتبادلان كلمات الغزل والحب لذلك كان الخبر غير متوقع.

انفصال أصالة عن طارق العريان لم يكن بالأمر الهين، إذ صرحت لوسائل إعلامية بأنها عانت من أزمة نفسية، خلال الفترة التى شهدت إطلاق أغنية «شامخ» وهى أولى أغنيات أصالة بعد الانفصال، وهذه الأغنية كانت تعبر عن الحقيقة، وهذا جزء من شخصيتها - بحسب وصفها.