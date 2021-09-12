شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Shang-Chi يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي.. اعرف الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والإثارة Shang-Chi، إنجازا جديدا لعالم مارفل وسط جائحة الوباء التى أثرت بشكل كبير على صناعة السينما، وتصدر فيلم مارفل الأخير شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن حقق حوالي 35.8 مليون دولار محلياً فى عطلة نهاية الأسبوع الثانية فى دور السينما، لتصل إيراداته عالميًا حوالى 210 ملايين دولار.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن فيلم Shang-Chi صمد بشكل أفضل من فيلم Black Widow الذى انخفضت إيراداته بنسبة 70% فى الأسبوع الثانى من عرضه، بينما فيلم Shang-Chi انخفض بنسبة 53% فقط فى الأسبوع الثانى من إيراداته.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.