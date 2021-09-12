شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ووكر تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل بول ووكر بصورة من الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت عارضة الأزياء العالمية ميدو ووكر، ابنة النجم العالمي الراحل بول ووكر، نجم مسلسل Fast and Furious، الذى يوافق اليوم، حيث نشرت صورة من دولاب الذكريات لهما عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام لتوجه له رسالة قائلة: "كل سنة وأنت طيب، بحبك".



ميدو ووكر ووالدها الراحل بول ووكر

وكشفت تقارير صحفية عن بيع سيارة تويوتا سوبرا البرتقالية الأيقونة التى ظهرت لأول مرة منذ 20 عامًا فى 2001The Fast and the Furious ، والتى قادها بول ووكر بمبلغ 550 ألف دولار.

وتم بيع سيارة تويوتا سوبرا 1994، فى مزاد لاس فيجاس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم تقديم العطاء للفائز عبر الهاتف، على الرغم من عدم الكشف عن هويته.

وكان المزاد من أكثر مزادات السيارات التى طال انتظارها فى السنوات القليلة الماضية، حيث شارك ما لا يقل عن ستة مزايدين عبر الهاتف فى المزاد، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.