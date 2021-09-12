شكرا لقرائتكم خبر عن خالد كمال ينضم مؤخرًا لأسرة مسلسل "وعد إبليس" مع عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان خالد كمال مؤخرًا لأسرة مسلسل "وعد إبليس"، للنجم عمرو يوسف حيث بدأ تصوير مشاهده الأيام الماضية، ليكون جاهزًا للعرض في أقرب وقت، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب تشويقي.

وقرر صناع العمل عرض المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد المسلسل أول أعماله في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.