شكرا لقرائتكم خبر عن خالد كمال ينضم مؤخرًا لأسرة مسلسل "وعد إبليس" مع عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان خالد كمال مؤخرًا لأسرة مسلسل "وعد إبليس"، للنجم عمرو يوسف حيث بدأ تصوير مشاهده الأيام الماضية، ليكون جاهزًا للعرض في أقرب وقت، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب تشويقي.
وقرر صناع العمل عرض المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد المسلسل أول أعماله في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.
مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات بطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى ومن إخراج البريطاني كولين تيج، أما مسلسل "بيبمو" يتكون من 8 حلقات، و بطولة أحمد مالك، ويجز، هدى المفتى، سينيتا خليفة ومن تأليف محمد عادل أديب وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدى.
يذكر أن أخر ظهور الفنان خالد كمال فى مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.