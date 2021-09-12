"25 قرشا".. شيرين رضا ترد على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت الفنانة شيرين رضا على الجدل الذي أثير بعدما كشفت عن مهرها من زوجها السابق الهضبة عمرو دياب.

وقالت رضا، في لقاء مع برنامج "et بالعربي": "المهر ده حاجة رمزية، غير كده أنا بشوفه أنه بيشتريني، أنا بالنسبالي أُفضل حاجة رمزية، ولو مش 25 قرش تمام أنا موافقة بـ100 مليون دولار".

وأضافت أن ابنتها نور عمرو دياب لها حياتها الخاصة، وهي من تقرر لنفسها، متابعة: "أنا كل اللي أقدر أعمله إني أقولها التجارب بتاعتي، وأنا مقولتش إني مش عايزاها تتجوز، قولت عايزاها تبقى سعيدة".

وكانت الفنانة شيرين رضا انتقدت مبالغة بعض الأسر في تجهيز الفتيات للزواج، ونشرت صورة لجهاز عروس، وشهادة أحد الأشخاص عن حجم مبالغة بعض الأسر في كتابة "القايمة"، مشيرًا أنه كتب واحدة بمبلغ تجاوز النصف مليون جنيه، وعلّقت عبر "تويتر": "إيه الهبل ده! تبذير بدون أي معنى غير الفشخرة الكدابة، وعلى فكرة أنا مهري كان ٢٥ قرشا، لأن الزواج قائم على الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وكام حلة! ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاشتاج تزوجني بدون مهر! كفاية! حرام!".

جدير بالذكر أن شيرين رضا تنتظر طرح مسلسل "60 دقيقة" تأليف محمد هشام عبية، إخراج مريم أحمدي، بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر وسوسن بدر وغيرهم.