إنجي الصيرفي تبدأ تصوير دورها في مسلسل "أنا وهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت الفنانة الشابة إنجي الصيرفي تصوير دورها في مسلسل "أنا وهي" والذي تشارك في بطولته أمام أحمد حاتم وهنا الزاهد

وتلعب إنجي الصيرفي دور صديقة هنا الزاهد ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في الموسم الشتوي

"أنا وهي" هو اسم مبدئي للعمل ويستمر التصوير على مدار الشهرين القادمين.

ويأتي التعاون الجديد في المسلسل بعد أعمال متعددة بين الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد فيلمي "قصة حب"، وفيلم "الغسالة" وتحقيق نجاح كبير خلال الفترة الماضية

وتشارك إنجي الصيرفي ضمن أحداث مسلسل "إجازة مفتوحة" والذي بدأ عرضه أمس على شاشة قنوات ON وهو من بطولة شريف منير ولقاء الخميسي