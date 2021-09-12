أول تعليق من محمد سعد على شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رد الفنان محمد سعد، على شائعة وفاته والتي انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية.

ونشر سعد، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "صبح صبح علي كل حبايبي.. أنا بخير وبشرب قهوتي وبكتبلكم البوست كمان.. متصدقوش حاجة غير من على صفحاتي الرسمية فقط".

وكان الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، نفى لـ"الخليج 365" شائعة وفاة محمد سعد، قائلا إن الأمر مجرد شائعة سخيفة، والفنان محمد سعد بصحة جيدة، ولا صحة لما يتم تداوله عن إصابته بفيروس كورونا أو تدهور حالته.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد الجزء الثاني من فيلم "الكنز" عام 2019، وشاركه البطولة محمد رمضان، أحمد حاتم، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، روبي، عباس أبو الحسن، محيي إسماعيل، عبدالعزيز مخيون، أحمد رزق، هاني عادل، ومن إخراج شريف عرفة.