خالد النبوي يكشف عن هدية نجله "نور" في عيد ميلاده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان خالد النبوي عن الهدية التي تلقاها من نجله الفنان نور النبوي بمناسبة عيد ميلاده، الموافق اليوم 12 سبتمبر الجاري.

ونشر "النبوي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يظهر وجود صندوق به هدية ولكنه لم يكشف عنها، وعلّق: "شكرا بينو "نور"، مش هقولكم فيها إيه".

من ناحية أخرى يشارك الفنان خالد النبوي في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من مصطفى فهمي، ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد.

وقدّم نور النبوي دور الشهيد أحمد شوشة في مسلسل "الاختيار 2" في رمضان الماضي.