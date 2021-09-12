روجينا ترقص مع راغب علامة على المسرح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة روجينا، من حفل المطرب اللبناني راغب علامة الأخير بالقاهرة.

وظهرت روجينا في الفيديو وهي ترقص على أغنية "اسمي حبيبك" مع راغب علامة على المسرح.

وحضر الحفل من النجوم أيضا إلى جانب روجينا، الفنانين ماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعي، والمطرب الجزائري الشاب خالد، ولاعب الكرة المعتزل محمد زيدان.

ومن ناحية أخرى طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته "فورا غرام"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.