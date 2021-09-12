المخرج إسلام خيري يشيع جثمان شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شيع المخرج إسلام خيري، جثمان شقيقته الفنانة إيمان خيري شلبي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد بعد صراع مع مرض السرطان

وحضر الجنازة التي أقيمت بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، عدد من أقارب وأصدقاء الفنانة الراحلة.

وأعلن الدكتور حاتم حافظ، وفاة زوجته الفنانة إيمان خيري شلبي، اليوم، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب "حافظ" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

إيمان هي الابنة الصغرى للكاتب الكبير خيري شلبي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدد من الأعمال منها: "الوتد"، "الكومي"، "القضاء في الإسلام".

وبدأت "إيمان" معاناتها مع مرض السرطان منذ عام، ونقلت مؤخرا لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، قبل أن تفارق عالمنا اليوم بعد يومين فقط من الذكرى العاشرة لوالدها.