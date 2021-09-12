بالصور| غياب نجوم الفن عن جنازة إيمان خيري شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

غاب نجوم الفن، عن تشييع جثمان الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتم تشييع الجثمان من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد من أصدقاء وأقارب الفنانة الراحلة، وسيتم دفن الجثمان بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

وأعلن الدكتور حاتم حافظ، وفاة زوجته الفنانة إيمان خيري شلبي، اليوم، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب "حافظ" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

إيمان هي الابنة الصغرى للكاتب الكبير خيري شلبي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدد من الأعمال منها: "الوتد"، "الكومي"، "القضاء في الإسلام".

وبدأت "إيمان" معاناتها مع مرض السرطان منذ عام، ونقلت مؤخرا لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، قبل أن تفارق عالمنا اليوم بعد يومين فقط من الذكرى العاشرة لوالدها.