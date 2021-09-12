بالفيديو| إياد نصار يشارك يحيى الفخراني غناء "الليفة القطيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت القناة الرسمية لـ"كايرو شو" على موقع "يوتيوب"، أغنية "الليفة القطيفة"، التي يتم تقديمها ضمن مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" بطولة الفنان يحيى الفخراني.

الأغنية يشارك في غنائها الفنان الكبير يحيى الفخراني والفنان إياد نصار، مع مجموعة من الراقصين المشاركين في العرض، وتقول كلماتها: حضروا الليفة القطيفة والماية الدافية اللطيفة وتحموا السيد شحاتة هيقابل بكرة الخليفة، طب ولزومه ايه الحموم وعكننة من غير لزوم، الحما يعكرلي مزاجي ويطير من عيني النوم".

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سماء إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.