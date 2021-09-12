بالصور| ليلى علوي في البحر: "مش عايزة الناس تخاف والساحل الشمالي زي الفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"جميل وزي الفل، مش عايزة الناس تخاف من البحر"، بهذه الكلمات حرصت الفنانة ليلى علوى، على الرد من داخل أحد شواطئ الساحل الشمالي، على ما تردد بشأن ظهور أسماك القرش.

الفنانة ليلى علوي نشرت مقطع فيديو لها عبر خاصية "ستوري" على حسابها على إنستجرام، وظهرت وهي ترتدي المايوه ونظارة شمسية، وتمارس السباحة وسط البحر في الساحل الشمالي، وقالت: "أنا في الساحل الشمالي جميل وزي الفل ومفيش أي حاجة ومش عايزة الناس تخاف من البحر".

ومن جانب آخر، عُرض لـ ليلى علوي مؤخرا في السينمات، فيلم "ماما حامل" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، كما يُعرض لها حاليا فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين.