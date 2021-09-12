فن ومشاهير

محمد صلاح على موعد لدخول التاريخ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة
لاعب ليفربول محمد صلاح

لاعب محمد صلاح

يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم نادي ليفربول اليوم الأحد، في مباراته أمام مضيفه ليدز يونايتد، وذلك ضمن الجولة الرابعة من الممتاز لكرة القدم.

وقال ليفربول عبر موقعه قبيل مواجهة مضيفه ليدز يونايتد، اليوم: “إذا سجل صلاح في شباك ليدز يونايتد اليوم الأحد في مباراته رقم 162 في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وكان النجم المصري قد سجل هدفه رقم 99 في اللقاء الأخير أمام ناديه السابق ، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ”.

وزج الألماني يورغن كلوب بنجمه محمد صلاح في التشكيلة الأساسية “للريدز” لمواجهة ليدز يونايتد، والتي جاءت على الشكل التالي:

ويشغل ليفربول حاليا المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط ويتخلف بفارق 3 نقاط عن تشيلسي ومانشستر يونايتد اللذين لعبا مباراة أكثر.

في المقابل، يحتل فريق ليدز يونايتد المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد نقطتين حتى الآن.

تشكيلة ليفربول:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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