محمد صلاح على موعد لدخول التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم نادي ليفربول اليوم الأحد، في مباراته أمام مضيفه ليدز يونايتد، وذلك ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ليفربول عبر موقعه قبيل مواجهة مضيفه ليدز يونايتد، اليوم: “إذا سجل صلاح في شباك ليدز يونايتد اليوم الأحد في مباراته رقم 162 في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وكان النجم المصري قد سجل هدفه رقم 99 في اللقاء الأخير أمام ناديه السابق تشيلسي، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ”.

وزج الألماني يورغن كلوب بنجمه محمد صلاح في التشكيلة الأساسية “للريدز” لمواجهة ليدز يونايتد، والتي جاءت على الشكل التالي:

ويشغل ليفربول حاليا المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط ويتخلف بفارق 3 نقاط عن تشيلسي ومانشستر يونايتد اللذين لعبا مباراة أكثر.

في المقابل، يحتل فريق ليدز يونايتد المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد نقطتين حتى الآن.

تشكيلة ليفربول: