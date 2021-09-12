برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل واقعة بايرن ميونخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

تلقى فريق برشلونة ضربة قوية قبل مواجة بايرن ميونخ الألماني، قبل واقعة بايرن ميونخ الألماني في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2021.

سببت الإصابة التي تعرض لها لاعب فريق برشلونة الإسباني مارتين برايثويت بصدمة كبيرة في صفوف النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأحد، أن اللاعب الدنماركي مارتين برايثويت لن يغيب فقط عن مباراة فريق بايرن ميونخ، بل سيمتد غيابه عن الفريق من 3 إلى 4 أشهر بسبب إصابة في الركبة ناتجة عن تآكل على مستوى الغضروف.

وأضافت أن برايثويت انضم إلى زميله الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بمصحة فريق برشلونة الذي سيظل بعيدا عن الملاعب إلى غاية عام 2022، وبالتالي قد يكون اللاعب لوك دي يونغ خيارا للمدرب الهولندي رونالد كومان في نفس المركز خلال فترة الغياب.

يُذكَر أن اللاعب براثوايت صاحب الـ30 عاما كان قد انضم لصفوف برشلونة في فبراير/ شباط 2020 قادما من نادي ليغانيس الإسباني، بعقد يستمر حتى صيف 2024، وذلك لتعويض غياب النجمين الفرنسي عثمان ديمبيلي والأوروغوياني لويس سواريز لاعب الفريق السابق، بعد تعرضهما لإصابة أبعدتهما لفترة طويلة عن الملاعب.

وكانت صحيفة “سبورت” الكتالونية، قد أكدت بأن إدارة وست هام الإنجليزي كانت مهتمة بضم اللاعب برايثوايت، مقابل نحو 15 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب بعض الشروط.

وأعلن نادي برشلونة تعاقده رسميًا مع الدانماركي مارتن برايثوايت مهاجم ليجانيس بداية العام الماضي (20/2/2020) وذلك لتعويض إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي والذي أبعد عن الملاعب لفترة طويلة.

ووقع برايثوايت على عقد لـ 4 سنوات قادمة، لينتهي عقده في صيف 2024، وبشرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو.

وبلغت قيمة صفقة برايثويت 18 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليجانيس، حيث رفضت إدارة ناديه التفاوض على رحيله.

وحصل برشلونة على تصريح من الاتحاد الإسباني ورابطة “الليجا”، لضم مهاجم بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية، بعدما تأكد غياب ديمبلي لخمسة أشهر.