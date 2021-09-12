نادي دورتموند يغرد بعد الفوز على بايرن ليفركوزن بـ”الحمد لله”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

تمكن فريق بروسيا دورتموند الألماني أمس السبت من الفوز على بايرن ليفركوزن ضمن مباريات الدوري المحلي في أسبوعها الرابع، بعد مباراة حافلة بالأهداف انتهت لمصلحته 4-3.

وأحرز النجم النروجي آرلينغ هالاند هدفين من أهداف فريقه، ليحافظ على عادته في هز شباك الخصوم حيث بلغ مجموع أهدافه الأخيرة 22 هدفًا في آخر 17 مباراة.

وعقب المباراة نشر الحساب الرسمي للنادي الألماني في منصة تويتر صورة تجمع هالاند باللاعب السوري الأصل في الفريق محمود داوود وهما يرفعان سبابتيهما باتجاه السماء، ودوّن باللغة الإنكليزية العبارة العربية: “الحمد لله حبيبي”.

وباتت عبارة “الحمد لله” سارية في الفريق الألماني وتنسبها الصحافة المحلية للصداقة التي تجمع داوود بهالاند، ولا سيما أنها تكررت في أكثر من مرة، فبعد ساعات فقط أعاد هالاند نشر تغريدة فريقه ودون العبارة نفسها على صفحته الرسمية في المنصة نفسها.

ولاقت تغريدتا النجم وفريقه تفاعلًا واسعًا بين رواد المنصة حول العالم، ولا سيما بين الرواد المسلمين الذين استحسنوا ترداد العبارة أكثر من مرة من اللاعب نفسه، فعلق أحد الناشطين من غامبيا: “يسعدني أن أسمع منك هذه الكلمة منذ الليلة، أنت مهاجمي المفضل في العالم. لقد كنت بين أفضل 3 مهاجمين في العالم بنظري لكنك نجحت في تحقيق الرقم 1 بها”.

ولم يغب المصريون عن التعليق بطريقتهم المعهودة، فقال أحدهم: “اذهب إلى ليفربول فهناك الكثير من “الحمد لله”، وذلك بإشارة منه إلى اللاعب المصري محمد صلاح”.

ويردد هالاند باستمرار عبارة “الحمد لله” وقد برزت أول مرة خلال الموسم الماضي، حيث اتجه إلى كاميرا البث المباشر بعد هدف لفريقه وقال بالعربية: “الحمد لله”.