محمد كيلاني: زوج طليقتي صديقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطرّق الفنان محمد كيلاني إلى الحديث عن علاقته بزوجته الأولى ووالدة نجله، مُؤكّداً أنّ التواصل بينهما لا يزال قائماً، ووصفها بأنها سيدة خلوق وأهلها من أقرب الناس بالنسبة إليه، وطالب الأزواج عند حدوث طلاق بألّا يسيء أحدهما إلى الآخر، لا سيّما إذا كان بينهما طفل.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج “معكم”، المُذاع عبر فضائية cbc: “أم ابني سيدة محترمة جداً، أهلها ناس محترمون جداً… في البداية عندما ذهبت لأتزوجها، أهلها، وكما يقول المثل المصري كانوا شايلني من على الأرض، لم يتحدثوا معي في أي شيء، وعندما تحدثت مع والدها قال لي إنّ كل ما يريده أن تكون ابنته مع رجل”.

وأضاف: “وارد جداً أنّ ناس يكونوا مع بعض ومختلفين، وهذا لا يظهر إلّا بعد الزواج، وربنا رزقني بطفل، والذي اختار أنّه يكون موجوداً أنا، وانفصلت عن والدته، فما ذنبه هو؟ لماذا يعيش حياة غير سوية؟”.

وأضاف: “عمر الشناوي زوجها الحالي صديقي، وأنا أول شخص عرفت أنّ هناك مشروع زواج بينهما، وسألت عليه وهو شخص محترم جداً، والدائرة كلها أن نتّقي ربنا في بعض”.

وكان كيلاني قد طرح أغنيته الجديدة “القلب الأبيض”، عبر “يوتيوب”، وحققت مشاهدات كثيرة.