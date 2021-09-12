هيفاء وهبي ساحرة في أحدث صورها.. إطلالة جديدة تتصدر الإنترنت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بـ”لوك” كاجوال، في أحدث صورها على انستغرام، واكتفت بالتعليق عليها بـ”ايموجي” نظارات الشمس.

وتألقت هيفاء بإطلالة صيفية مبهرة من داخل سيارتها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع اعتماد مكياجا مناسبا ليوم العطلة.

صور هيفاء وهبي هي الأكثر حديثاً على مواقع التواصل الإجتماعي في الأسبوع الفائت، واخترق اسمها الترند على فيسبوك وتويتر في كلّ من مصر ولبنان والسعودية وليبيا والجزائر لأكثر من 3 أيام.

ونجحت هيفاء وهبي بأن تكون الأكثر بحثاً عالمياً على محرّك البحث غوغل بين الفنانات اللبنانيات، وذلك بعدما أصبحت أيضاً الأكثر تأثيراً في لبنان على تطبيق إنستغرام.

وبين نجاحات حفلاتها الأخيرة في مصر وملايين المشاهدات التي تحصدها منشوراتها الحديثة على مواقع التواصل الإجتماعي، يستمرّ فيديو كليب أغنية “لو كنت” للنجم هيفاء وهبي والنجم المصري أكرم حسني باستقطاب المشاهدين، فتجاوز ٣٢ مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وحصدت الأغنية أكثر من ٣.٦ مليون إستماع على تطبيق أنغامي.