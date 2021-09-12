مؤبد جديد اللفنان السوري يوسف بارا

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"الخليج 365": من أحداث حقيقية خاضها، إلى عمل غنائي بنمط الرسوم المتحركة الخيالية، أطل الفنان يوسف بارا على متابعيه بأغنيته الجديدة تحت عنوان مؤبد، من كلماته وألحانه وتوزيعه.

ولا يمكننا إلا أن نقف عند تفاصيل وفردية هذا العمل على المستويين الموسيقي والبصري والذي يرسم بارا من خلاله خطاً فنياً مختلفاً عما هو متداول في الساحة الفنية مؤخراً.



فالمعروف عنه أنه صاحب الصوت الجهوري ، الشرقي الأوبرالي، والأكاديمي المعاصر. أما ما قد يخفى عن البعض أنه قائد أوركسترا وملحن وموزع وحامل لشهادة الباكالوريوس في الغناء والبيانو.

وقد خضع يوسف بارا في شهر ابريل الماضي لعملية جراحية دقيقة لاستئصال كتلة حميدة عند محيط الرقبة والحنجرة كادت تكلفه صوته لولا التدخل الطبي السريع.