فيلم أميرة لـمحمد دياب يحصد 3 جوائز في مهرجان فينيسيا السينمائي

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"الخليج 365": حصد فيلم أميرة للمخرج محمد دياب 3 جوائز في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي استضاف عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق، حيث نال جائزة "لانتيرنا ماجيكا" التي تمنحها جمعية "تشينيتشيركولي" الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة "إنريكو فولتشينيوني" التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة "إنترفيلم" لتعزيز الحوار بين الأديان.

وفي حيثيات فوز أميرة بجائزة "لانتيرنا ماجيكا"، قالت لجنة تحكيم CGS "الفيلم يبعث على التوتر للغاية ومصنوع جيداً، بدءاً من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى وحتى الأخيرة. ولخلق قصة معقدة وموترة عن معني العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوة كراهية الأجانب والانقسامات العميقة. من وجهة نظر اللغة السينمائية فاستخدام التصوير لعناصر رمزية، خلق اتصال بين الأجيال بطريقة مثيرة للاهتمام. المخرج خلق قصة تصل للأعماق حيث يكون الضحايا، مرة أخرى، الأصغر سناً، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف".

وتدور أحداث الفيلم حول أميرة، وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.

ويضم فريق عمل فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

الفيلم من إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وAgora Audiovisuals (منى عبد الوهاب)، وأكاميديا، بالاشتراك مع الطاهر ميديا برودكشن (يوسف الطاهر)، وThe Imaginarium Films (رولا ناصر) ويشارك المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وأميرة دياب وسارة جوهر كمنتجين للفيلم، تقوم شركة Pyramide بالمبيعات الدولية للفيلم، بينما تتولى شركة MAD Solutions بالاشتراك مع Lagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي، وتتولى MAD مهام التسويق للفيلم.

محمد دياب هو مخرج مصري بدأ حياته المهنية مؤلفاً. حققت أعماله نجاحاً تجارياً في الشرق الأوسط ودولياً. وفي ٢٠١٠ أخرج فيلم القاهرة ٦٧٨، وتدور أحداث الفيلم حول ٣ سيدات يحاربون التحرش في شوارع القاهرة. وقد غرد باولو كويلو على صفحته على موقع تويتر: "يجب على كل الرجال أن يشاهدوا هذا الفيلم". وفي 2016 قدم ثاني أفلامه اشتباك الذي نافس في مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو فيلم جرى تصويره بالكامل داخل إحدى سيارات نقل المساجين، وأشاد به صحف ونجوم عالميين مثل توم هانكس الذي شجع الجمهور أن يشاهد الفيلم قائلاً: "سيحطم الفيلم فؤادكم ولكنه سيُنير بصيرتكم". يقدم آخر أعماله أميرة منظور بديل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وحالياً محمد دياب في خضم تصوير مسلسل Moon Knight من إنتاج شركة ديزني+ ومارفل