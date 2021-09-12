شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول تبدأ تصوير مسلسل "أنا وهى" مع هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة عارفة عبد الرسول، تصوير مشاهدها فى مسلسل "أنا وهى" للفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد فى مصر الجديدة، حيث انطلق التصوير نهاية الأسبوع الماضى فى أحد المطاعم والكافيهات، وجمعت المشاهد الأولى بين أبطال المسلسل، والعمل من إخراج عمر صلاح، وهو من تأليف مصطفى حمدى.

وتنتهى أسرة المسلسل من التصوير بشكل نهائى بعد شهرين وتكثيف عدد ساعات التصوير، لعرضه فى بداية الموسم الشتوى المقبل، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة عارفة عبد الرسول تصوير مشاهدها فى فيلم "الجواهرجى" للنجم محمد هنيدى، ومنى زكي، وآسر ياسين، وريم مصطفى، وأحمد حلاوة، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي بالدرجة الأولى.

عارفة عبد الرسول شاركت في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، ودارت أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدي.