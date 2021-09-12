شاهد : أحدث ظهور لأصالة وفائق حسن .. وربيع هنيدي يعلق : ” كل شئ يقل إذا قسم على إثنين إلا الحب “

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - شارك الإعلامي ” ربيع هنيدي ” متابعيه غبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بصورة تجمع الفنانة السورية ” أصالة ” والشاعر العراقي ” فائق حسن ” في أحدث ظهور لهما مهنئا إياهم على ارتباطهما وزواجهما .

وظهر في الصورة كلا من أصالة وفائق حسن والفنان ” ماجد المهندس ” الذي يدير الشاعر العراقي أعماله .. وكتب ربيع هنيدي في تعليقه عليها : ” كل شئ يقل إذا قسم إلا الحب فهو يزيد ” .

وتابع : ” وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن .. ألف مبروك وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح ” .

يذكر أن أخبارا قد انتشرت خلال الساعات الماضية حول زواج الفنانة أصالة من الشاعر فائق حسن بعد إعلان الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” لذكلك .. إلى جانب تداول صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الثنائي حيث ظهرا معا في أكثر من مكان .

وأشارت مصادر مقربة من أصالة إلى أن ارتباطها بفائق حسن جاء بعد أن شعرا بتقارب بينهما في وجهات النظر وشعور كلا منهما بالارتياح تجاه الطرف الآخر .

وتتواجد الفنانة السورية حاليا في برفقة زوجها في المملكة العربية السعودية على أن يعودا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل لإفتتاح مطعمها في أب تاون كايرو والمخصص لتقديم الوجبات اللبنانية بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي .