مي العيدان : ” ترقبوا فضيحة فنان كويتي تخصص زواج متعة “

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - كشفت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في منشور لها على إنستجرام عن خروجها يوم غد الإثنين عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” لفضح فنان كويتي لم تكشف عن هويته والذي اتهمته بالقيام ب ” زواج المتعة ” وأنه متخصص به على حد وصفها .
فكتبت مي العيدان في منشورها : ” ترقبوا غدا على سنابي الساعى 7 مساء فضيحة فنان كويتي تخصص زواج متعة .. الوعد بأجر ” .
يذكر أن زواج المتعة هو أن يتزوج الرجل امرأة دون شهود أو حضور عالم دين لمدة معينة يتفقان عليها كأن يتزوجها شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك .. وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح وهذا الزواج غير جائز شرعًا .
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