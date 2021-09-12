بعد نجاته من الموت.. حودة بندق يوجه رسالة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأن الفنان المصري حودة بندق جمهوره، كاشفاً آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرّضه لحادث سير على الطريق الدائري خلال الأيام الماضية، مُوجهاً الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على حالته الصحية، مطالباً جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب منشوراً، عبر “فايسبوك”، جاء فيه: “الحمد لله رب العالمين، قدّر الله وما شاء فعل، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلف علينا خيراً منها، الحمد والشكر لله في السراء والضراء، ألف شكر لكل مَن سأل عني، الله يشفي كل مريض ولا نسأل على بعضنا في شر أبداً، الله يتم شفائي على خير”.

وتعرّض المطرب المصري لحادث سير مع مدير أعماله أحمد الطحاوي، وذلك أمام كايرو فستيفال سيتي، أثناء ذهابهما لإحياء حفل زفاف بمدينة بنها، وفي طريقهما فوجئا بسقوط صندوق حديدي على السيارة الخاصة بهما، وحاول السائق تفادي الاصطدام بالصندوق، لكن انقلبت السيارة نتيجة اصطدامها بأخرى قادمة من الخلف، وعلى الفور نُقلا إلى مستشفى البنك الأهلي لإسعافهما.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة حودة بندق في محنته، ومن أبرزهم المطرب أحمد شيبة، ومغني المهرجانات حسن شاكوش.