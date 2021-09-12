داليا مبارك بإطلالة مميزة باللون الأسود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة السعودية داليا مبارك، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، صوراً حديثة لها، وكانت بإطلالة فخمة وجميلة وناعمة باللون الأسود.

واعتمدت في إطلالتها على ملك الألوان اللون الأسود، الذي زاد من جاذبيتها في هذه الإطلالة، كما اعتمدت المكياج الهادئ الذي يتناسب مع بشرتها السمراء الجميلة، وقامت برفع شعرها ووضحت فيه الخصلات الشقراء، وصنعت فرقة من الجنب، وأمسكت بوشاح باللون الأبيض.

الجدير ذكره أن داليا مبارك أصدرت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “يمكن”، من كلمات، علي بوغيث، وألحان بدر الشعيبي، وتوزيع علي المتروك، ومكس صهيب.

وحققت أغنية “يمكن” ما يقارب مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد على صدورها عبر قناة داليا مبارك الرسمية في موقع “يوتيوب”.