فن ومشاهير

داليا مبارك بإطلالة مميزة باللون الأسود

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة داليا مبارك، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، صوراً حديثة لها، وكانت بإطلالة فخمة وجميلة وناعمة باللون الأسود.

واعتمدت في إطلالتها على ملك الألوان اللون الأسود، الذي زاد من جاذبيتها في هذه الإطلالة، كما اعتمدت المكياج الهادئ الذي يتناسب مع بشرتها السمراء الجميلة، وقامت برفع شعرها ووضحت فيه الخصلات الشقراء، وصنعت فرقة من الجنب، وأمسكت بوشاح باللون الأبيض.

الجدير ذكره أن داليا مبارك أصدرت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “يمكن”، من كلمات، علي بوغيث، وألحان بدر الشعيبي، وتوزيع علي المتروك، ومكس صهيب.

وحققت أغنية “يمكن” ما يقارب مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد على صدورها عبر قناة داليا مبارك الرسمية في موقع “يوتيوب”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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