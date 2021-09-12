شاكوش يلجأ إلى البرامج التلفزيونية بعد منعه من الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ثار عازف إيقاع يُدعى أشرف الجيوشي، جدلاً واسعاً بعدما فضح مخطط مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، الممنوع من الغناء مدة شهرين بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

وقال إن عازف الإيقاع بودي الشيخ ساهم بفرقته الموسيقية في أفراح وبرامج تلفزيونية لمؤدي المهرجانات، لافتاً إلى أنّه تواصل معه للمشاركة في برنامج.وأوضح أنّ الشيخ أخبره وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست، أنّ شاكوش طلب منه أن يشارك معه بفرقته في الغناء بأحد البرامج، رغم قرار النقابة وقفه عن الغناء.

وأكّدت نقابة المهن الموسيقية، على لسان عدد من أعضائها، أنّ قرار إيقافه ينطبق أيضاً على ظهوره في البرامج والغناء فيها، وأنّ أي محاولة للتحايل على قرارها ستكون مخالفة تستوجب قراراً حاسماً.