فن ومشاهير

“بصراحة مع يسرا وشيرين رضا”.. تجارب الحياة والمسيرة المهنية بحلوها ومرّها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يسرا وشيرين رضا، صديقتان جمعتهما الحياة بحلوها ومرّها، وقدمتا أعمالاً سينمائية ودرامية خلال مسيرة فنية حافلة، تتحدثان بعفوية عن رحلتهما تلك في برنامج “بصراحة مع يسرا وشيرين رضا” على MBC1.

تتوقف النجمتان الصديقتان عند ذكريات أول عملٍ جمعهما معاً أمام الكاميرا، فتتطرّق شيرين إلى موقف تعرّضت له في بداية مسيرتها الفنية، فيما تتوقف يسرا عند مذكراتها الشخصية التي دوّنتها إثر موقف أليم عاشته.

فما هي علاقة كلّ منهما بـالزواج، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصريحات لوسائل الإعلام، والشائعات؟ وما هي أكبر خسارة تعرّضت لها كل واحدة منهما؟ وكيف تصفان تجربتهما الشخصية والمهنية مع مفهومَي الخيانة والغدر؟

يُعرض برنامج “بصراحة مع يسرا وشيرين رضا” على MBC1، الإثنين 13 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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