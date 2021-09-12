شكرا لقرائتكم خبر عن عروس بيروت يعود من جديد في الموسم الثالث.. ظافر العابدين: ترقبوا راجعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح الموسمين الماضيين من مسلسل"عروس بيروت" أعلن صناع العمل عن التحضيرات الجديدة للموسم الثالث، حيث يترقب الجمهور عودة الموسم الثالث بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل خاصة شخصية فارس وشخصية ثريا ووالدتهم "تقلا شمعون"، وأعلن النجم التونسى ظارف العابدين عن التحضيرات المبدئية للجزء الثالث من "عروس بيروت" حيث نشر فيديو عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" معلقًا: ترقبوا "راجعين" ويظهر في الخلف منزله في أحداث المسلسل.

ومن المقرر أن يعرض الموسم الثالث في 45 حلقة أو 50 حلقة حسب السيناريو والأحداث، حيث من المقرر أن أن يعرض المسلسل خلال نهاية الشهر المقبل .

الموسم الجديد من مسلسل "عروس بيروت" سيشهد العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني، أما آدم "محمد الأحمد" فينفصل عن زوجته سارة بعد خيانتها، وستكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

"عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد، مرام على، وعدد كبير من الفنانين، نادين جابر وبلال شحادات.