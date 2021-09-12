شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيى ليلة غنائية فى مهرجان جرش 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء ليلة غنائية ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 35، بولة الأردن، والتي تنطلق فعالياته من 22 سبتمبر الى 2 من شهر أكتوبر المقبل، وتحيى نجوى كرم حفلها الغنائى ثانى ليالى المهرجان وتحديدًا يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر ويشاركها في الحفل الفنان الأردني زين عوض.

وطرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ساحر قلوب"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات عامر لاوند، الحان على حسون، توزيع دانى حلو.

كما طرحت نجوى كرم مؤخرًا، أغنية بعنوان "مغرومة 2"، على موقع يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج حسن غدار، وحمل الكليب مفاجأة للجمهور وهو ظهور الفنان السورى معتصم النهار ضيف شرف بنهايته.

وكانت نجوى قد نشرت مؤخرا البوستر الرسمي للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن هذه الأغنية هي الجزء الثاني للأغنية التي أصدرتها في العام 1998، والتى حققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً قائلة: "1998 – كانت.. اليوم 2021 ولكل العمر".

أغنية "مغرومة 2" من كلمات وألحان نبيل الخورى، وتوزيع دانى حلو، وهى الجزء الثانى من أغنيتها التي طرحتها عام 1998 أي منذ 23 عاما، والتي حملت اسم "مغرومة" وهى من كلمات عصام زغيب، وألحان جوزيف جحا، وحققت الأغنية شهرة واسعة في ذلك الوقت.

يذكر أغنية "مغرومة 2"، ستكون ضمن أغانى البوم نجوى كرم الجديد والذى سيحمل نفس اسم الأغنية، وسيتم طرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة.