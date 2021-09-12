شكرا لقرائتكم خبر عن نجل خالد النبوى يهنئه بعيد ميلاده الـ55.. والفنان يحير الجمهور بشأن هديته "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان الشاب نور خالد النبوى، والده النجم خالد النبوى، بمناسبة عيد ميلاده الخامس والخمسين، فهو من مواليد مثل هذا اليوم 12 سبتمبر عام 1966، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للملك"، لتنهال عليه التهاني من جمهوره ومتابعي حسابه.



خالد النبوي وابنه

ومن جانبه شارك النجم خالد النبوي جمهوره بمقطع فيديو صور من خلاله صندوق هدية نور له، والذى نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، دون الكشف عن الهدية الموجودة داخل صندوق الهدايا، فيما اكتفي بنشر فيديو يظهر صندوق مكتوب عليه اسم "خالد"، معلقا علي الفيديو، "شكرا بينو.. مش هقولكم فيها إيه".



هدية نور خالد النبوي

و يحتفل النجم خالد النبوى اليوم الأحد بعيد ميلاده، إذ إنه من مواليد 12 سبتمبر، ورغم أن بدايته في عالم الفن جاءت عن طريق الصدفة، إلا أنه استطاع أن يثبت حضوره بين أبناء جيله منذ خطواته الأولي، حيث اختاره المخرج صلاح أبو سيف للمشارك فى فيلم المواطن إكس عام 1989، وبعدها شارك فى فيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين عام 1994.

واستطاع النجم خالد النبوي بخطوات ثابتة وموهبة حقيقة أن يجسد العديد من الشخصيات خلال مشوار فني يزيد عن 30 عاما، قدم خلالهم حوالي 23 فيلما، أبرزهم "المصير، إسماعيلية رايح جاي، فتاة من إسرائيل، تايه في أمريكا، زي الهوي، حسن طيارة، الديلر، خطة بديلة، يوم وليلة"، كما شارك في 28 مسلسل من علامات الدراما المصرية، منهم "بوابة الحلواني، حديث الصباح والمساء، مسألة مبدأ، ابن موت، مريم، 7 أرواح، ممالك النار، واحة الغروب، لما كنا صغيرين".

كما أهلته موهبته وحضوره إلي المشاركة في السينما العالمية من خلال فيلم "مملكة السماء" للمخرج العالمي ريدلي سكوت في دور أحد قاده جيش صلاح الدين الأيوبي، وبطولة فيلم المواطن عام 2012، كما خاض تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج وحيد بعنوان "دارك".