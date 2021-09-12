شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى نشر خبر وفاتى وخض عائلتى وأصحابى عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردا على الشائعة التي انتشرت مؤخرا عن النجم محمد سعد من وفاته متأثرا بفيروس كورونا، أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها.

وقال النجم محمد سعد، فى تصريحاته لـ"الخليج 365":"أنا زى الفل والحمد لله بصحة جيدة جدا، وحسبى الله فى اللى وراء هذه الشائعة، اللى خضت أهلى وأصدقائى عليا، وإن شاء الله هيشوف الكلام ده في أعز شخص له".

كانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

وكان النجم محمد سعد قد تحدث فى ندوة ”الخليج 365” عن أحدث أغانيه التى طرحها مؤخرا، وعن سر ظهورها وقال: إن الأغنية كانت جاهزة وكان من المفترض طرحها داخل عمل فنى، لكن هذا العمل لم يجهز حتى الآن وكنت قلقا من توارد الخواطر مع أى شخص آخر يطرح أغنية بنفس المضمون والشكل فيضيع المجهود فقررنا طرحها هذا الوقت.

وأكد سعد، أنه متواجد منذ أفلامه القديمة فى الغناء وهو أمر ليس جديدا عليه، وأضاف أنه لن يقدم حفلات على غرار حسن شاكوش ونجوم المهرجانات.

وكان النجم محمد سعد قد دشن حسابا جديدا عبر منصة "تيك توك"، ليكون أكثر تواصلا مع جمهوره الذى يستخدم هذه المنصة، حيث نشر الفيديو الأول على حسابه، وظهر من خلاله مع كلابه وهو يعلن تدشين الحساب، قائلا: "أنا بقيت على تيك توك صبح صبح على أحلى الناس".