شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يحمى جينيفر لوبيز من معجب تخطى رجال الأمن فى إيطاليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر عدسات المصورين مؤخرًا حماية بن أفليك لمحبوبته جينيفر لوبيز من معجب فاجأهما بتصرفه حينما اندفع نحو الثنائى واخترق الأمن الموجود الذى كان يسير برفقتها، حتى وصل إليها بغرض التقاط صورة سيلفى بصحبتها، إلا أنه ورغم النجاح في تخطى رجال الأمن اصطدم بالممثل بن أفليك الذى منعه من الاقتراب من لوبيز.



افليك يمنع المعجب من التقاط الصورة

ثم اندفع رجال الأمن بعدها ومنعوا المعجب ليوقفوا بعيداً عن سير النجمة جينيفر لوبيز وبن افليك مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل، الذى وصف بن افليك بحامى جينيفر لوبيز أثناء تواجدهما فى ايطاليا بغرض حضور فعاليات مهرجان فينسيا الذى انتهى الجمعة الماضى.



بن افليك أثناء حماية لوبيز

وكانت النجمة جنيفر لوبيز خضعت لجلسة تصوير في فينسيا، بالتزامن مع فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي، وطبع علي فستان لوبيز معالم مدينة البندقية.



بن افليك

وشوهدت النجمة العالمية جينفر لوبيز وهي تغادر فينيسيا برفقة حبيبها النجم بن أفليك بعدما حضر الثنانئ فعاليات المهرجان اول أمس الجمعة، وتبادلا القبلات اثناء المغادرة، حيث قررا الذهاب قبل حفل الختام اليوم لارتباط جي لو بأعمال أخرى.