نور خالد النبوي يهنئ والده بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان الشاب نور النبوي، والده النجم خالد النبوي بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 12 سبتمبر.

ونشر "نور" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بوالده علق عليها: "عيد ميلاد سعيد يا ملك".

الفنان خالد النبوي يعتبر من أهم نجوم الصف الأول، وصاحب تاريخ فني حافل، ومن أبرز أعماله في السينما: "المهاجر"، "المصير"، "إسماعيلية رايح جاي"، "الديلر"، "يوم وليلة"، "فتاة من اسرائيل".

وفي التليفزيون قدم عددا من الأعمال الهامة، أبرزها: "حديث الصباح والمساء"، "واحة الغروب"، "ممالك النار"، "بوابة الحلواني"، وغيرها من الأعمال.