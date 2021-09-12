في 11 يومًا.. "ماكو" يقترب من 9 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "ماكو" في تحقيق إيرادات مرتفعة منذ طرحه في دور العرض السينمائي 1 سبتمبر الجاري، إذ حقق 8 ملايين و727 ألفًا و976 جنيهًا، في 11 يومًا فقط.

الإعلان الرسمي لفيلم "ماكو" كان قد تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد طرحه بعدة أيام، وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة .

بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي أربعة أعوام، وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس التي غرقت في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .