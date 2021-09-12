صبا مبارك تشارك في "الجونة السينمائي" بفيلم "عرنوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختير الفيلم القصير "عرنوس" للمخرج سامر البطيخي ليكون عرضه العالمي الأول، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي (14 – 22 أكتوبر)، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة.

أحداث الفيلم تجري في يوم عادي داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الاعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما.

الفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم في العالم العربي.

سامر البطيخي مخرج وكاتب أفلام ومسلسلات روائية. بدأ العمل عام 2015 كمخرج مساعد ومخرج منفذ، وعمل على العديد من الأعمال المحلية والعربية والعالمية. كما كتب وأخرج أربعة أفلام روائية قصيرة، ويعمل حالياً على تطوير عدة مشاريع منها فيلمه الروائي الطويل الأول "من مال الله" الذي فاز بمنحة الكتابة من صندوق الأردن لدعم الأفلام، بالإضافة إلى مسلسلين بعنوان يا نصيب وبروباجندا.

مهرجان الجونة السينمائي تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.