محمد سلطان لـ"الخليج 365": "بليغ حمدي كان كريما ونفسيته ساءت بعد اتهامه بالقتل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

"أنا وبليغ حمدي كان بينا منافسة شريفة، وهو كان موسيقار عبقري وسابق عصره"؛ هكذا وصف الموسيقار الكبير محمد سلطان، الموسيقار بليغ حمدي، الذي تمر اليوم الذكرى الـ 28 على رحيله.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، أكد سلطان أنه على عكس ما كان يروج البعض بأن العلاقة بينه وبين الموسيقار بليغ حمدي "سيئة"، كانت تجمعهما المحبة والصداقة.

وأضاف: "علاقتي الطيبة بالموسيقار محمد عبدالوهاب جعلت الجميع يعتقد أن هناك خلافات بيني وبين بليغ حمدي، كما أن المنافسة بين وردة وزوجتي فايزة أحمد عززت هذا الأمر".

وتابع الموسيقار الكبير أنه كان يحترم بليغ حمدي شديد الاحترام، وأضاف: "كل منا كان يحمل تقدير ومعزة للآخر، وكنا نتحدث هاتفيًا، وفي النهاية فالمنافسة بيننا في مصلحة المستمع".

وأشار إلى أنه في محنة "بليغ" الأخيرة، وقضية مقتل المغربية سميرة مليان في شقته، كان على اتصال دائم وشبه يومي به، حتى أثناء تواجده في باريس

وقال: "كنت بكلمه علطول ونفسيته كانت سيئة جدًا، خصوصًا إن فيه ناس كتير هاجموه حتى قبل المحكمة ما تثبت براءته، وأنا كنت متأكد من براءة بليغ، واللي يعرفه يعرف هو كان قد إيه شخصية طيبة وكريمة وحساسة لأقصى درجة، وكان أكتر حاجة مأثرة فيه هو إن فيه ناس صدقت إنه ممكن يقتل".

وعن حقيقة الخلاف بين الفنانة فايزة أحمد والفنانة وردة، أكد سلطان أنه لم يكن خلافًا كما أشيع، بل منافسة شريفة نتج عنها ألحان يرددها الجمهور حتى بعد وفاة الفنانتين.

وأوضح أن وردة رافقت زوجته فايزة أحمد في محنة مرضها، وظلت جوارها في المستشفى حتى رحيلها، مؤكدًا: "فايزة ماتت ومفيش في قلبها حاجة من ناحية حد، هي كانت إنسانة طيبة وقلبها أبيض".