منة عبيد تعلن عن مشاركتها في "ورا كل باب" بحكاية "ماريونيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت السيناريست منة عبيد عن انتهاءها من كتابة سيناريو وحوار حكاية "ماريونيت" في مسلسل "ورا كل باب"، والذي من المقرر انطلاق تصويره غدا الاثنين.

"ورا كل باب" إنتاج سينرچي -المتحدة للخدمات الإعلامية، قصة وإشراف على الكتابة: محمد سيد بشير، سيناريو وحوار منة عبيد، إخراج أحمد صالح، بطولة أحمد صلاح حسني، دينا فؤاد، ميرنا نور الدين.

جدير بالذكر أنه تم الكشف عن الحلقة الأولى من حكاية "عائلة جيجي" أمس، بطولة نادين، وليلى عز العرب، وهدى المفتي، إخراج منال الصيفي، كما تم مؤخرًا عرض حكاية "كدبة كبيرة" بطولة الفنان أحمد زاهر.