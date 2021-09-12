فن ومشاهير

فيديو غريب.. قطيع ماعز يقف على أغصان شجرة!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ماعز- تعبيرية

نشرت “ديلي ميل” البريطانية، مشهدا غريبا صوره أحد الناشطين في المغرب لقطيع كامل من الماعز صعد على أغصان شجرة في إحدى مناطق المغرب.

ويشاهد في المقطع قطيع من الماعز يقف على أغصان شجرة بشكل هادئ وثابت يشبه إلى حد ما سرب من العصافير، لكن مع اختلاف كبير في الأحجام والصوت طبعا.

ووقف الرجل الذي صور هذا المشهد الغريب مذهولا من غرابة هذا المشهد، وقال: “هذا أغرب شيء شاهدته في حياتي. إنه حقيقة يارفاق”.
الجدير بالذكر، أن الماعز من جنس الوعل، وهو من الحيوانات القوية التي يمكنها تحمل العيش في بيئات مختلفة، وتتمتع بأجسام رشيقة وقوية وتشتهر بقدرتها الفريدة على التسلق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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