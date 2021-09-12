فيديو مثير للجدل لأصالة نصري… هل تزوجت من عراقي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أثار مقطع فيديو للفنانة السورية، أصالة نصري، متداول منذ أمس، تكهنات عديدة بشأن زواجها من شخص عراقي الجنسية.

وتداول مستخدمو “السوشيال ميديا” مقطعا مصورا تتحدث فيه أصالة نصري إلى أحد العراقيين المعجبين بها، ويقول لها بلهجته إنها “أصبحت “كنتهم”، أي أنها أصبحت من العراقيين، لترد عليه بالإيجاب.

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، أعلنت عبر حسابها على موقع “إنستغرام” عن زواج أصالة نصري من الشاعر الغنائي، فائق حسن، مدير أعمال الفنان العراقي، ماجد المهندس.

ولم تحسم أصالة نصري حتى لحظة كتابة هذه السطور أنباء زواجها من الشاعر العراقي، فائق حسن.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هم خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأم هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.