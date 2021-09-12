شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: قصة كفاح رجل الأعمال محمود العربى محفزة لأى شخص نفسه ينجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النجم تامر حسني، تجربة رجل الأعمال الراحل محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، الذى وافته المنية، يوم الخميس الماضي، بأنها قصة نجاح وكفاح، ناصحًا جمهوره بالاقتداء به وبتجربته الملهمة.

وكتب تامر حسنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحاج محمود العربي رحمه الله.. قصة كفاح ونجاح أتمنى كل متابعيني الكرام يعرفوا عنها ولو جملة، أنا مكنتش أعرفه الحقيقة بس لما عرفت قصته وشوفت جنازته ومحبة الناس ليه، حبيت أنكم تعرفوه وتعرفوا إزاي بدأ من تحت الصفر وبقى من أهم رجال الأعمال في تاريخ مصر وأكثرهم العمل في صمت، قصة فعلاً محفزة لأي شخص نفسه ينجح، شوفوا علاقته الطيبة بموظفينه اللي مسميهم ولاده، شوفوا الخير اللي في قلبه اللي خلى جنازته بالشكل ده، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويحسن خاتمتنا كلنا، ربنا وحده بس اللي عالم بالقلوب اللي هيكرم ويسامح أصحابها بسببها، ربنا يجعلنا منهم".



تامر حسني ينعي محمود العربي



وشيع الآلاف من أهالي المنوفية أمس، جثمان رجل الأعمال محمود العربي رجل الأعمال الشهير وصاحب مجموعة العربي بعد الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمانه.

وتحرك موكب الجنازة لمثواه الأخير بمقابر الأسرة فى قريته أبو رقبة، كما حرص المئات من عدة محافظات على الحضور للمشاركة فى تشييع جثمان الفقيد الراحل مرددين الأدعية وشهادة التوحيد داعين المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء والصديقين فى يوم الجمعة المبارك .

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالى قرية ابو رقبة مسقط رأس رجل الأعمال الحاج محمود العربى لما كان معروفا عنه من حسن معاملته للجميع وتواضعه الشديد وابتسامته التى لا تفارقه حيث كان بابه مفتوحا للجميع ولا يتأخر عن الاستجابة لمطلب أيا من العاملين فى شركاته وكان حريصا على توفير افضل مستويات المعيشة لهم .

وحرص عدد من الفنانين علي نعي رجل الأعمال محمود العربي، منهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قائلاً: وداعًا لرجل عظيم رائد الاقتصاد الحاج محمود العربى.