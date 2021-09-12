شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة ياسمين صبرى تحتفل بزفاف شقيقها 15 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحتفل أسرة الفنانة ياسمين صبرى بحفل زفاف شقيقها بلال، يوم 15 أكتوبر المقبل على أحد المراكب النيلية، وكتب والدها الدكتور أشرف صبرى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" فرح ابني الوحيد بلال صبري الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبرى، وياسمين صبرى، وسيكون على مركب بالنيل، بحضور إخواته وأزواجهم والعائلة والأصدقاء، وذلك يوم 15 أكتوبر، متمنيا لهم السعادة والهناء في حياتهم مع عروسة ابني الجميلة أريج سليلة العائلات الراقية الكريمة، ألف مبروك لبلال وأريج".

فى سياق مختلف استقرت الفنانة ياسمين صبرى على مسلسل "حلم ليال" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطى، لتعود به إلى الدراما التليفزيونية في شهر رمضان 2022، حيث تعمل ياسمين على قراءة المعاجلة الدرامية والحلقات الأولى التي تم الانتهاء من كتابتها، وذلك قبل الاستقرار على مخرج العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسجل مسلسل "حلم ليال" التعاون الثانى الذي يجمع ياسمين صبرى بالسيناريست محمد عبد المعطى، بعدما قدما سوياً "حكايتى" في شهر رمضان 2019 والذى خاضت به ياسمين أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.