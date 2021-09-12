شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز ناعيا إيمان خيرى شلبى: "ربنا يراضى روحك فى جنته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان صبرى فواز، إيمان خيرى شلبى، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، ونشر صبرى صورة لإيمان عبر حسابه على فيس بوك، وكتب عليها قائلاً: "مع السلامة يا إيمان ربنا يراضى روحك فى جنته".

كان الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون، قد أعلن وفاة زوجته الفنانة إيمان خيري شلبي، بعد معاناة مع مرض السرطان، حيث عانت من المرض لفترة، وكان يتابع الجمهور والأصدقاء حالتها فى رسائل عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك.

وإيمان خيري شلبي هي الابنة الصغري للروائي الراحل خيري شلبي، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأعلنت قبل أكثر من عام إصابتها بمرض السرطان وبدء رحلة العلاج، ووضعت مؤخرا على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث قضتنحو 30 يوما قبل رحيلها.

وشاركت إيمان خيري شلبي في العديد من الأعمال الدرامية، بينها "الكومي" عام 2001، "القضاء في الإسلام" عام 1997، و«الوتد» عام1996.