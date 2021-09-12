شقيق ياسمين عبد العزيز : ” شوفت أختي على مشارف الموت “

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - كتب الفنان ” وائل عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أعرب من خلاله عن سعادته بتعافي شقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” وأيضا بتواجده في حفل ” الدير جيست ” في دورته ال 18 الذي أقيم يوم الجمعة الماضية .

فقال في منشوره : ” النهاردة كان يوم حلو ومناسبتين يستاهلوا الحمد .. الأولى إن ياسمين قربت للتعافي بعد مشوار تعب طويل لإني فعلا شوفت أختي على مشارف الموت وكان إحساس ربنا ما يكتبه علي حد .. ياسمين مش أختي دي بنتي وحبيبتي”.

وتابع : ” والتاني إني وبعد غياب كتير اختفاء عن صحابي قابلتهم كلهم النهاردة في احتفال متعود علي التواجد في كل موسم ” دير جيست ” .. الحمد لله علي دعاء الناس من كل مكان في الدول العربية وغيرها من الجالية العربية حول العالم ” .

وأضاف وائل عبد العزيز : ” انتو مش متخيلين كم الرسايل والدعاوي والتمني بالشفاء لبنتي .. احنا والحمد لله في نعمة كبيرة وفضل من ربنا بوجود الناس دي حوالينا .. وشكرا لكل الناس بجد من قلبي ويارب منشوفش في حد حاجة وحشة .. وتصبحوا علي دنيا أحلى ” .