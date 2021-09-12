وفاة ممثلة مصرية بعد صراع مع مرض السرطان

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أعلن الدكتور ” حاتم حافظ ” الأستاذ بأكاديمية الفنون في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة زوجته الممثلة ” إيمان خيري شلبي ” بعد صراع مع مرض السرطان .
فكتب في منشوره قائلا : ” إيمان راحت عند اللي خلقها .. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر .. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود ” .
يذكر أن إيمان خيري شلبي هي الإبنة الصغرى للكاتب الراحل ” خيري شلبي ” وشقيقة المخرج ” إسلام خيري ” .. وكانت قد شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية منها : ” الوتد ” و ” الكومي ” ثم اتجهت بعد ذلك للإعداد التليفزيوني فكانت تعمل معدة بقناة النيل الثقافية .
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