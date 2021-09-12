كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أعربت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” عن إشتياقها لوالدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وتضمن المنشور صورتين للفنان سمير غانم كتبت إيمي في تعليقها عليهما قائلة : ” وحشتني يا روح قلبي إنت .. بحبك .. ربنا يرحمك ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن على الصور وانهالت التعليقات التي تدعو للفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة .
يذكر أن سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي عن عمر ناهز 84 عاما بعد معاناته من أزمة صحية تطورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم في رسالة لوالدها : ” وحشتني يا روح قلبي إنت “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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