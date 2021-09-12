شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين وسارة الدرزاوى أبطال مسرحية "حلم جميل" على المسرح العائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أيمن عزب، مدير فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تجرى حاليًا بروفات العرض المسرحي الجديد "حلم جميل" من تأليف طارق رمضان ومن إخراج اسلام إمام، والذي من المنتظر افتتاحه خلال أيام على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

يقول إسلام إمام مخرج العرض، في بيان صحفى، إن العرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، يرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.

"حلم جميل" من تأليف طارق رمضان، ومن بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغانى طارق على، ومن إخراج إسلام إمام.