شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: "أنا فى الساحل ومفيش أى حاجة ومش عايزة الناس تخاف من البحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ليلى علوى، جمهورها بصورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت وهي وسط البحر فى الساحل الشمالي وقالت: "أنا في الساحل الشمالي جميل وزي الفل ومفيش أي حاجة ومش عايزة الناس تخاف من البحر".



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وسبق وقالت النجمة ليلى علوى، خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 فى العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"، إنها وقعت فى غرام دور "سلوى"، وهى الشخصية التى تقدمها ضمن أحداث الفيلم، موضحة أنها بمجرد قراءتها للسيناريو أعجبت جدا بالفكرة لأنها مختلفة وجديدة‪.‬

وأضافت ليلى، أن وجود هذا الكم من النجوم فى عمل واحد أغراها للمشاركة فى الفيلم، وشجعها على ذلك وجود مخرج فى حجم المخرج محمد أمين‪.‬

وأوضحت ليلى، أن دورها فى الفيلم هو دور "سلوى" وهو دور مختلف وتحضيراته مختلفة وجديدة عليها، مؤكدة أنه يجب على جميع الفنانين تشجيع السينما والمشاركة فى التجارب الجريئة والجديدة، مضيفة أن الـ 200 جنيه هى بطلة فيلم 200 جنيه.