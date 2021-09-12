شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو صديقة بن أفليك السابقة تعلق على عودة علاقته لـ جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الممثلة جوينيث بالترو للمرة الأولى على أخبار عودة الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز لعلاقتهما من جديد، وفقًا لتقرير نشره موقع الديلى ميل أكد فيه أن بالترو سعيدة للغاية مع عودتهما لعلاقتهما السابقة، رغم أنها كانت صديقة لـ بن افليك في وقت سابق من تسعينات القرن الماضى.

وأضاف تقرير "ديلى ميل" أن بالترو لا تشعر بأية غيرة من عودة الثنائى معاً، وإنما تشعر بالفرحة الشديدة لهما، خاصة أنها تعتبر علاقتها بـ بن أفليك جزء من الماضى.

من ناحية أخرى سبق وكشفت الممثلة العالمية جوينيث بالترو عن أمر مفاجئ لجمهورها مؤخراً، حينما تحدثت إلى برنامج Shop Today With Jill Martin، وذلك بتأكيدها على أن ابنتها لم تشاهد إلى الآن أياً من أعمالها، ولا ترغب في ذلك مطلقاً، مؤكدة أنها حتى ليس لديها أي فضول لمشاهدة أدوار أمها بأى عمل.

وأضافت بأن السبب فى ذلك حينما سألت ابنتها راجع لأنها تفضل مشاهدتها وانحصار رؤيتها كـ أم فقط، وبالتالى ليس لديها أية دوافع لرؤية ما تمثله على الشاشة، واستمرت فى مفاجأة المشاهدين بتأكيدها على أن ابنتها "آبل" ليست الوحيدة من أبنائها التى تفعل ذلك، فابنها أيضاً لا يهتم بأعمال أمه.